Ricciardo twijfelde of hij wel moest starten na dood Hubert: ‘Is dit het allemaal wel waard?’

De coureur van Renault geeft toe dat de gedachten door zijn hoofd spookten om helemaal niet te racen. ,,Vannacht schoot dat een paar keer door mijn hoofd. Je vraagt je af: ‘is dit het allemaal echt waard?’ Het is een simpele, maar heel eerlijke vraag. Natuurlijk is het onze baan en is het ons beroep. Ons leven. Maar het is ook nog steeds rondjes rijden in racewagens.”



Ricciardo zegt dat hij alles weer op een rijtje kreeg toen hij de familie van Hubert zag tijdens de minuut stilte. ,,Dat gaf me meer kracht dan wat dan ook. Ik kan me niet voorstellen om in hun schoenen te staan. Ik denk dat zij sterker waren dan wie dan ook vandaag.”