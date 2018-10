Ricciardo sloeg gat in muur: ‘Het lag weer aan de motor’

,,Hij heeft met zijn vuist door de muur van zijn kleedkamer geslagen”, vertelt Red Bull-teambaas aan Sky Sports. ,,Ik heb enorm veel medelijden met hem. Het is hetzelfde probleem met de motor als in Bahrein. Ik weet zeker dat hij een woordje gaat spreken met zijn toekomstige werkgever. Het is enorm frustrerend om hem telkens in de race te verliezen.”

,,Hij geeft ons team op geen enkele manier de schuld”, gaat Horner verder. Hij weet dat we er alles aan doen. Hopelijk hebben we nog genoeg onderdelen, om volgende week geen gridstraf te incasseren. We kunnen goed voor de dag komen in Mexico. We hadden vorig jaar een sterke overwinning, met een dominante Verstappen. Op de hoogte van Mexico-Stad hebben de motoren het lastiger, waardoor de verschillen kleiner worden. Daardoor hebben we meer kans in de kwalificatie en we hebben een goede auto voor de race.”