Reyes : Altijd heimwee naar het dorp waar hij gisteren overleed

NecrologieNergens waar hij voetbalde in Europa, van Londen tot Madrid, van Lissabon tot Barcelona, kon hij wennen. Altijd had José Antonio Reyes een ondraaglijke heimwee naar zijn dorp, Utrera, net onder Sevilla. Daar overleed hij vanochtend, samen met twee neven, toen hij dicht bij huis met zijn auto van de weg vloog. Reyes werd 35 jaar.

Door Edwin Winkels



Elke keer was het op een van de vliegvelden bij Londen een enorm gedoe. De familie Reyes had koffers vol eten bij zich, Spaanse hammen, worst, flessen olijfolie. En niet alles mocht zomaar het Verenigd Koninkrijk in. Maar ze hadden het nodig, want zonder het eten van ‘thuis’ had de voetballende, 20-jarige zoon José Antonio geen leven. Zonder zijn familie ook niet. Ouders, zus en vriendin gingen bij hem in zijn Engelse huis wonen. In de tuin liet hij een typische kraam met biertap bouwen zoals die op de grote aprilfeesten van Sevilla staan. In huis stonden drie grote koelkasten en vriezers om alle uit Spanje meegebrachte etenswaar te bewaren.

Arsenal was het eerste avontuur van José Antonio Reyes buiten zijn geboortestreek. De Londense club kocht hem in de winter van 2003-2004 voor 30 miljoen euro van Sevilla, de club waar hij op zijn zestiende jaar de jongste debutant ooit in het eerste elftal was. Bij de tweede training in Noord-Londen was het trainingsveld besneeuwd, en de warmbloedige Andalusiër vroeg zich af waaraan hij in hemelsnaam was begonnen. ,,Wat doe ik hier?” zei hij tegen ploeggenoot Lauren. Eigenlijk wilde hij direct al naar huis, maar hij hield het uiteindelijk tweeënhalf seizoen vol op Highbury, al was alleen zijn eerste seizoen echt goed.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Het immense talent van Reyes, ook wel ‘de gouden linkspoot’ genoemd, heeft bijna nooit synchroon gelopen aan zijn prestaties op het veld. Met Spanje speelde hij slechts 21 wedstrijden; op het WK van 2006 deed hij één van de vier wedstrijden mee. Hij was net zo geniaal als onzeker, vertelden alle trainers die hij meestal tot wanhoop dreef. Bondscoach Luis Aragonés probeerde hem eens te motiveren met een uitspraak die voor een groot schandaal in Engeland zorgde. Aragonés vergeleek Reyes met Thierry Henry, zijn maat in de spits bij Arsenal: ,,Zeg tegen die neger dat u beter bent dan hij.”

Maar ook dat soort opmerkingen schudden Reyes niet wakker. Arsenal, waarmee hij in dat eerste halve seizoen de titel won, verhuurde hem in 2006 aan Real Madrid. En ook daar, in de Spaanse hoofdstad, wat dichter bij huis, nestelde het hele gezin zich bij hem. ,,Die bescherming van zijn gezin heeft hem niet goed gedaan; ze hadden hem ook gewoon alleen zijn leven moeten laten lijden, dan was hij volwassener geworden,” zei een trainer eens.

Van Real, waar hij de concurrentiestrijd verloor van Beckham en Robinho, ging hij na één seizoen (en een landskampioenschap) naar Atlético. Ook daar kreeg trainer Javier Aguirre geen hoogte van hem. ,,Of het lijkt dat hij door van álles wordt geplaagd óf juist dat niks hem kan schelen.” Ook daar duurde hij maar een jaar, net als bij Benfica. Terug bij Atlético won hij wel tweemaal de Europa League, en daarna beleefde hij, inmiddels bijna dertig, zijn betere jaren; niet voor niets was dat bij Sevilla, zijn oude liefde, dicht bij huis. Hij won er driemaal de Europa League.

Volledig scherm © BSR Agency

Na weer heel korte verblijven bij Espanyol, Córdoba en in China – de laatste twee slechts een half jaar – speelde hij dit seizoen in de tweede divisie, bij Extremadura. Vanochtend reed hij terug van de training in Almendralejo, een reis van 200 kilometer. Hij was niet geselecteerd voor de nu uitgestelde wedstrijd tegen Cádiz. Dol op de mooiste en duurste auto’s – in Londen had hij een garage met een Porsche, Ferrari, Mercedes en unieke McLaren staan – reed hij vanochtend met een Mercedes Brabus S550 van 370 pk met zijn jongere neven Jonathan en Juan Manuel vermoedelijk te hard, volgens de lokale media, op een vierbaansweg. De auto raakte van de weg en vloog in brand.

,,Een legende is heengegaan, een van de onzen, een historische speler van Sevilla,” zei voorzitter Castro van de club. Aan de weg waar het ongeluk gebeurde ligt het jeugd- en trainingscomplex van Sevilla. De Spaanse bond besloot de wedstrijden van Segunda División van deze zondag naar dinsdag te verplaatsen.

Volledig scherm © BSR Agency