Reus na rentree matchwinner voor Dortmund tegen oude club Gladbach

Concurrenten NAC profiteren nauwelijks van ingecalculeerde nederlaag

18:20 Willem II schiet zichzelf in Den Haag (2-1-verlies) in de voet door in de blessuretijd een strafschop en daarmee een punt weg te geven. En hekkensluiter Sparta laat een zeker lijkende zege vijf minuten voor het einde van de wedstrijd uit de handen glippen in een ouderwetse degradatiekraker tegen FC Twente (1-1).