Resultaat Roemenen belangrijk voor Oranje

Groep F

Een bijzonder interessante ontmoeting in groep F vanavond, als Roemenië het thuis opneemt tegen directe concurrent Zweden. Als de Zweden winnen op Roemeens grondgebied, betekent dat niet alleen goed nieuws voor de Scandinaviërs, maar ook voor Oranje. In dat geval plaatst Roemenië zich niet direct en levert dat het Nederlands elftal straks op het EK een derde thuisduel in Amsterdam op. Even ervan uitgegaan dat Oranje zich morgen tegen Noord-Ierland of dinsdag tegen Estland plaatst, uiteraard.