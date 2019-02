Rentree Bertens in Fed Cup blijft uit: ‘Past niet in mijn planning’

,,Qua reizen en qua planning is het geen optimale voorbereiding voor de rest van het jaar”, zegt Bertens in een interview met de NOS. ,,Als ik puur kijk naar mijn persoonlijke carrière, dan past het daar niet in. Ik wil er nu koste wat kost voor gaan door een goed schema te draaien. Van Amerika naar Japan en dan naar Europa, dat wordt gewoon iets te veel van het goede.”

Het play-offduel met Japan (wereldgroep 2) wordt in het weekeinde van 20 en 21 april gespeeld op hardcourt in Osaka. In de week erna wil Bertens goed presteren bij het graveltoernooi van Stuttgart. ,,Als het thuis was óf uit op gravel in Europa, dan had ze wel gespeeld”, laat coach Raemon Sluiter weten. “Want het gaat haar ook aan het hart dat het Fed Cup-team nu dreigt af te glijden.”