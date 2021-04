Rensch mist duel bij Roma door schorsing

Samenvatting Mbappé en Neymar leiden PSG in spektakel­stuk langs slordig Bayern

8 april Nog nooit won een ploeg in één Europees seizoen uitwedstrijden bij FC Barcelona en Bayern München. Maar Paris Saint-Germain deed het. Kylian Mbappé maakte er drie in Camp Nou en vanavond twee in de Allianz Arena: 2-3. Zijn Braziliaanse aanvalspartner Neymar schitterde met twee assists in de sneeuw in München.