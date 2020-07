Renault blijft protesteren tegen wagens Racing Point in Formule 1

'Start maakte mijn race' Verstappen: Dacht dat mijn race al over was, maar je moet nooit opgeven

21:41 Een tweede plaats tussen de Mercedessen, Max Verstappen kon er vandaag dolblij mee zijn. Na een slippertje op weg naar de startgrid had hij al bijna alle hoop opgegeven. ,,Na zo’n moeilijk weekend is dit echt een geweldig resultaat, waar we niet meer op gerekend hadden.”