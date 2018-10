Renard roept voorlopig geen vervanger op voor Ziyech

De Ajacied liep gisteren in het met 5-0 gewonnen competitieduel met AZ een spierverrekking in zijn bovenbeen op. Ajax wist niet hoelang de aanvallende middenvelder eruit ligt. De Marokkaanse voetbalbond meldde echter dat Ziyech naar verwachting tien dagen rust moet houden.



Ook middenvelder Abdelilah Hafidi (Raja Casablanca) meldde zich vanwege een blessure af voor de interlands tegen de Comoren. Marokko speelt voor de kwalificatie van de Afrika Cup op 13 oktober thuis en gaat op 16 oktober naar de Comoren.



Renard riep wel Achraf Dari op. De centrale verdediger komt in Marokko uit voor Wydad Casablanca.