Renard bevestigt vertrek als bondscoach van Marokko

Opvolger Schwaab PSV akkoord met Baumgartl en werkt aan deal met VfB Stuttgart

15:47 PSV heeft afgelopen week al een akkoord op hoofdlijnen bereikt met centrale verdediger Timo Baumgartl, die momenteel nog bij VfB Stuttgart onder contract staat. De 23-jarige Duitser moet in Eindhoven de opvolger worden van zijn landgenoot Daniel Schwaab, die PSV in mei transfervrij verliet. Schwaab kwam in 2016 eveneens over van VfB Stuttgart, waaraan PSV in 2011 ook al Francesco Javier ‘Maza’ Rodríguez verkocht.