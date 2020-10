Remise door corona geplaagd Genoa dankzij keeper Perin

Real Sociedad wint van Real Betis in gevecht om eerste plaats

18 oktober Real Sociedad is de nieuwe koploper in La Liga. De ploeg uit San Sebastián won in een gevecht om de eerste plaats met 3-0 van Real Betis. In Sevilla kwamen Portu, Mikel Oyarzabal (strafschop) en Adnan Januzaj tot scoren.