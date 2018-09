Relatie Pogba en Mourinho bereikt dieptepunt op training

Pogba was tot deze week nog de tweede aanvoerder van Manchester United achter Antonio Valencia, maar die rol werd hem afgepakt door zijn coach. Pogba had namelijk gezegd dat United meer zou moeten aanvallen. ,,Als we thuis tegen zulke clubs spelen moeten we aanvallen, aanvallen en nog eens aanvallen", zei de wereldkampioen na het 1-1 gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Daar was de The Special One niet van gediend.



Gisteravond, nadat Manchester United op het eigen Old Trafford na penalty's verloor van Derby County voor de Carabao Cup, wilde Mourinho de keuze om Pogba zijn reserveaanvoerderschap af te pakken niet uitleggen. ,,De enige waarheid is dat hij niet meer tweede aanvoerder is. Dat is een beslissing van dezelfde man die hem ook tweede aanvoerder maakte. Ik ben de coach, ik mag die beslissingen nemen. Dat hij nu geen tweede aanvoerder meer is, is een beslissing die ik niet hoef uit te leggen."