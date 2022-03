Relatie dementie en koppen voor het eerst bij Nederlandse ex-profvoetballer aangetoond

Sneijder na negen jaar terug in San Siro: ‘Onze ploeg was een eenheid, dat was onze grote kracht’

Wesley Sneijder is vanavond voor het eerst in negen jaar terug in San Siro. Voor de wedstrijd tussen nummer drie Inter en hekkensluiter Salernitana werd de 37-jarige Sneijder in het zonnetje gezet. Samen met Marco Materazzi, Samuel Eto’o en Gianluca Pagliuca kwam hij het veld op, nadat zij onlangs werden toegevoegd aan de Inter Hall of Fame.

