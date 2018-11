Rekik voorlopig eruit door spierscheuring

Pickford blijft vertrouwen op ‘spiek­brief­je’

18:12 Het was maar een oefenwedstrijd, maar toch was Jordan Pickford gisteren helemaal voorbereid op het treffen met de Verenigde Staten (3-0). De keeper van Engeland had aanwijzingen op zijn bidon staan van hoe de Amerikanen strafschoppen nemen (links, rechts, onder, enz.). Pickford hoefde nu niet in actie te komen om een penalty te keren.