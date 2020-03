Reina vecht tegen corona: 'Eindeloze minuten van angst, ik kreeg geen lucht meer’

,,Voetbal staat nu ver op de achtergrond. Het maakt me niets meer uit, echt niet. Het gaat erom dat iedereen gezond blijft. Voetbal kan nu geen prioriteit zijn en het is niet belangrijk om de competitie af te maken. Ik snap wat dat allemaal voor invloed heeft, maar er zijn gewoon veel meer dingen die belangrijker zijn dan dat. 30 april gaan we in elk geval niet halen, dat lijkt me wel duidelijk. Zodra iedereen weer gezond is, kunnen we pas gaan beslissen over data en wedstrijden. Tot die tijd is het zinloos om over voetbal te praten.”