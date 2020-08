Regering Schotland dreigt met stoppen competitie na Spaans uitstapje van Celtic-Belg

Het nieuws van de The Scottish Sun sloeg vanmorgen in als een bom in Schotland. Bolingoli zou tegen zonder medeweten een vlucht naar Spanje hebben geboekt. De ex-speler van Club Brugge, die overigens bij terugkomst negatief testte, overtreed daarmee de strikte Schotse quarantainemaatregelen. Bovendien geldt voor delen van , Spanje code oranje. Bolingoli, die zondag tegen Kilmarnock (1-1) in de 87ste minuut inviel voor Greg Taylor, kreeg er vandaag van alle kanten van langs. ,,De regering moet nu echt overwegen of een pauze van de competitie wenselijk is”, twitterde de Schotse minister van Justitie Yousaf.