Redan: Wil laten zien dat Daishawn Redan nog bestaat

Door Sander de Vries



Redan blikte vanavond kort terug op een hectische dag. ,,Ik wist nog van niets, toen ik me in de ochtend bij de club meldde voor de training”, zegt de jeugdinternational. ,,Bij Hertha hoorde ik dat FC Groningen me wilde huren. Ze deden me een mooie aanbieding en Groningen is een mooie club. Daarom hoefde ik niet lang na te denken.”



,,Ik wil de mensen laten zien dat Daishawn Redan nog bestaat”, klinkt het strijdvaardig. Redan geldt al vanaf zijn jongste jeugdjaren als een toptalent. Hij verkaste in de jeugd van Ajax naar Chelsea. Toen hij bij Londense club in de Onder 23 speelde, vertrok hij naar Hertha BSC waar hij een vijfjarig contract tekende.