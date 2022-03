Red Bull zoekt naar antwoorden na dure dubbele uitvalbeurt

De oorzaak voor de uitvalbeurten van Sergio Pérez en Max Verstappen was hoogstwaarschijnlijk dezelfde, vertelden Helmut Marko en Christian Horner aan de pers: een te kleine hoeveelheid brandstof bereikte in het slot van de race de motor.

Saillant detail: de pomp die zorgt voor de brandstoftoevoer is een standaardonderdeel, dezelfde bij alle Formule 1-auto’s. De leverancier was voor de race al op de hoogte van bepaalde problemen, daarom maakte de FIA na de kwalificatie ook uit voorzorg al een extra inspectie van alle brandstofpompen mogelijk, waarbij bijvoorbeeld McLaren de hele pomp liet vervangen.

Teambaas Horner gaf na de race aan dat Red Bull Racing van de extra check gebruik had gemaakt en dat daar niets bijzonders uit was gekomen. ,,Maar dat ging ook meer om een routinecheck, waar het opspelende probleem in de race compleet nieuw was en volledig uit het niets kwam”, aldus Horner.

Beide auto’s, inclusief de volledige brandstofsystemen, worden begin deze week helemaal gestript om te zien waar exact het probleem ligt, om er in Saoedi-Arabië komende zondag niet opnieuw tegenaan te lopen. ,,We moeten begrijpen wat er mis is gegaan, want we weten zeker dat er genoeg brandstof in de tank zat”, aldus Horner.