Red Bull woedend over straf Verstappen: ‘Hamilton maakte zelf verkeerde inschatting’

Red Bull legt zich niet zomaar neer bij de uitslag van de GP van Saoedi-Arabië. Topman Helmut Marko is woedend over de straf voor Max Verstappen en haalt uit naar de FIA, Mercedes én Lewis Hamilton.

,,We vinden dat we oneerlijk zijn behandeld,’’ zegt de Oostenrijker in een interview met Bild. ,,We zijn bezig om te bewijzen dat de remactie van Max niet is verhoogd bij het ongeval met Hamilton. Hij heeft niet geremd zodat Hamilton op hem inrijdt. Hamilton heeft zelf een verkeerde inschatting gemaakt en reed tegen Max aan. Helaas zorgde dat voor schade aan onze achterband. Daardoor konden we niet meer aanvallen. Op het rechte stuk moesten we het gaspedaal loslaten om met de band de finish te bereiken. Maar dat is niet het enige dat ons stoort.’’

Marko heeft geen goed woord over voor de FIA-stewards. ,,We zijn nu alle feiten aan het verzamelen en brengen ze vervolgens naar de wedstrijdleiding. We hopen dat er een nieuwe beoordeling komt van de verantwoordelijken als we ons standpunt met feiten kunnen onderbouwen - en dan hopelijk zal er dan een straf zijn voor het Hamilton-kamp.’’

Marko zet vraagtekens bij de ‘eerlijke manier’ van racen van Mercedes. ,,Ik herinner me Silverstone en Boedapest. Max werd uitgeschakeld door Hamilton in Silverstone en in Boedapest werden met onze beide auto’s uitgeschakeld. Of dat eerlijk zou zijn, weet ik niet. Het is een gevecht dat erg hard is. Maar we zijn niet tevreden met de beslissingen van het wedstrijdleiding.’’

Of de strijd tussen Verstappen en Hamilton het moeilijkste gevecht om het wereldkampioenschap aller tijden is? Marko: ,,We voeren al maanden hete duels met Mercedes. Senna versus Prost, bijvoorbeeld, was gewoon een wedstrijd waarbij het geknald heeft in Suzuka. Maar het kan niet zo zijn dat er in zo’n duel slechts eenzijdig beslissingen zijn.’’

Op steeds weer terugkerende vraag of de rijstijl van Verstappen nu sensationeel of juist overmoedig is, heeft Marko na de race in Jeddah een duidelijk antwoord. ,,Max’ tweede herstart is een ongeëvenaarde rijprestatie. Dat was de reden waarom we op medium banden reden, omdat we wisten dat Mercedes in de eerste twee ronden beter was met het batterijmanagement en meer vermogen kon oproepen. Daar profiteerde Max hard maar eerlijk van. Hamilton liet het gat open en dat moet je bij Max niet doen.’’

Marko weet wat Verstappen in de laatste laatste race in Abu Dhabi te doen staat. ,,Allereerst hoop ik dat het resultaat van zondag opnieuw wordt geanalyseerd en in het beste geval ook wordt herzien. Maar we moeten gewoon de race winnen.’’

Mochten beide rivalen uitvallen in Abu Dhabi, dan is Verstappen wereldkampioen. ,,Ik hoop niet dat het scenario zal uitkomen’’, zegt Marko, die er niet mee zit dat Red Bul het constructeurskampioenschap zo goed als zeker kan vergeten. ,,Mercedes heeft een enorme sprong gemaakt. Maar onze focus ligt op het coureurskampioenschap. Wij zijn geen autobedrijf.’’

