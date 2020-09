Red Bull wil door met Albon naast Verstappen: 'Hij doet het goed’

Video De Boer trots en vereerd: ‘Ik ben geen Koeman 2.0, maar ik wil wel zijn lijn voortzet­ten’

14:16 Frank de Boer kan niet wachten om aan de slag te gaan als bondscoach van Oranje, nadat hij door de KNVB is aangesteld tot en met het WK in Qatar van eind 2022. ,,Ik ben een heel blij persoon. Hoewel je dat misschien niet altijd aan me ziet, het is toch echt zo”, grapte de 50-jarige trainer bij zijn officiële aanstelling in Zeist.