Red Bull vraagt FIA om herziening van straf ‘agressor’ Hamilton

De Nederlander vloog met een snelheid van 300 kilometer per uur van de baan af in de bandenstapel. Red Bull-baas Christian Horner was woest over die manoeuvre van Hamilton en hield vol dat zevenvoudig wereldkampioen de ‘agressor’ was. Hij liet toen al doorschemeren het besluit van de FIA te willen aanvechten. Dinsdag maakte de federatie bekend dat dat is gebeurd.