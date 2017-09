Red Bull verwacht meer gridstraffen voor Verstappen

,,We gaan zeker nog een straf incasseren", vertelt teambaas Christian Horner. ,,Ik hoop dat we die straf strategisch kunnen incasseren, maar het is niet waarschijnlijk dat we het einde van het jaar halen zonder een extra straf."



Op Monza koos het team ervoor diverse motoronderdelen te vervangen, zodat een gridstraf niet volgende week op Singapore geïncasseerd wordt. Op het stratencircuit verwacht Red Bull namelijk sterk voor de dag te komen.