Red Bull verwacht gridstraf voor Verstappen in Sotsji

,,Sotsji gaat er één worden om snel te vergeten", vertelt teambaas Christian Horner aan Sky Sports. ,,Ik denk dat we achteraan moeten starten, maar daarna komen een paar goede Grands Prix."



Horner denkt daarbij voornamelijk aan de Grand Prix van Mexico, waar Verstappen vorig jaar nog als winnaar uit de strijd kwam.



Verstappen klaagde tijdens het weekend in Singapore veel over de motor, die om de haverklap er mee op leek te houden. Vooral tijdens de safetycarsituatie na de crash van Esteban Ocon was het zweten voor de Nederlander. Ook tijdens zijn pitstop scheelde het weinig of de motor was afgeslagen, nadat deze in de eerste versnelling kwam.



Verstappen zelf verwacht niet dat hij de komende races voor de overwinning kan gaan vechten. ,,Heel misschien nog in Mexico, maar we verliezen wel erg veel op het rechte stuk daar. Dus ik verwacht niet een herhaling van vorig jaar."



De Grand Prix van Mexico staat op 30 september op het programma.