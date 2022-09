Red Bull-topman Helmut Marko: ‘Max zit nog in de leerfase, ook al klinkt dat ongelooflijk’

Verstappen won vorig jaar de titel in een Red Bull en leidt dit jaar met een comfortabele voorsprong het kampioenschap. Hij start zondag vanaf poleposition in de Dutch Grand Prix.

,,Max heeft geen opbouwfase nodig om aan zijn limiet te komen. Hij kan meteen vol gas rijden”, zegt Marko op het Duitse kanaal Sport1. ,,Hij heeft van nature een buitengewone basissnelheid en bovendien een geweldige beheersing als hij met de auto op de limiet rijdt. Vettel is een uiterst nauwgezette werker met een enorme basissnelheid, maar in dat opzicht is Verstappen een stap verder.”

Marko zegt verder dat we de beste Verstappen nog niet hebben gezien. ,,Hij zit nog in een leerfase, ook al klinkt dat ongelooflijk, want hij rijdt al op een extreem hoog niveau. Maar Max zal in de toekomst nog beter worden. We hebben het beste nog niet gezien.”