Red Bull onthult bolide Verstappen op 12 februari

Voordat de ‘RB16' uit de garage rijdt, heeft hij ook al op de testbank gedraaid, aldus Marko. ,,In voorgaande jaren liepen we in voorbereiding vaak wat vertraging op en begonnen we met een achterstand aan het seizoen. Ik geloof dat we met deze voorbereiding die zwakte hebben bestreden”, aldus de 76-jarige adviseur van Red Bull.

Marko is zeer blij dat Verstappen onlangs zijn contract tot en met 2023 verlengde. ,,Dit geeft ons stabiliteit en het hele team ook ongelooflijk veel motivatie. Het is namelijk ons grote doel om met Max, die ook bij ons is begonnen in de Formule 1, de jongste wereldkampioen ooit te worden. We willen nu gaan oogsten na al het werk dat we in de opbouw hebben gestoken.”