Red Bull onthult bijzondere auto voor Max Verstappen: ‘Simpelweg prachtig’

Drama voor Gui­nee-Bis­sau: bijna complete ploeg met voedselver­gif­ti­ging in ziekenhuis

6 oktober Marokko lijkt flinke vertraging op te gaan lopen in de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic moet vanavond in het Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat de thuiswedstrijd tegen Guinee-Bissau spelen, maar de bijna complete selectie van dat land is opgenomen in het ziekenhuis.