Red Bull moet aan de bak: ‘Tot dusver het lastigste weekend’

,,Het is goed om hier weer terug te zijn", begint Verstappen op zijn website aan zijn reactie na het tweede trainingsuur. Maar daarmee was het laatste positieve woord echter ook meteen gezegd. Juist op een circuit dat Red Bull Racing zou moeten liggen, ging het nog niet van harte ,,We zijn te langzaam, en niet een beetje. We zullen echt wat snelheid moeten vinden. Iedereen heeft last van verkeer dus moet je naar optimale rondetijden en sectortijden kijken, en daar zijn we te langzaam. Ook tijdens het rijden voelde het niet goed. Normaal gesproken voel ik me comfortabel in de auto en kom ik snel op snelheid, maar nu duurde het te lang en is het niet hoe ik het graag wil. Tot dusver is dit het lastigste weekend.”



Tegelijkertijd zag ook Verstappen hoe Charles Leclerc en Carlos Sainz namens Ferrari indruk maakten in de straten van Monaco, met name 's middags. ,,Ik ben verbaasd hoe snel Ferrari vandaag is, maar dat laat ook zien dat wij redelijk zwak zijn. Gelukkig hebben we morgen een vrije dag en kunnen we naar allerlei dingen kijken. Er zal veel moeten veranderen.”