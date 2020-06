‘Red Bull Leipzig wil samenwerking met Vitesse’

Tiebosch keert zonder profdebuut bij TOP Oss terug in het amateur­voet­bal: ‘Geloof dat ik het had aangekund’

2 juni De droom van Gianni Tiebosch om het profvoetbal te halen, kwam uit met een transfer naar TOP Oss. Maar het werd niet de overstap waar de middenvelder op had gehoopt. Na een jaar zonder officieel debuut keert de 23-jarige voetballer uit Etten-Leur terug in het amateurvoetbal. Hij speelt volgend seizoen bij SteDoCo uit Hoornaar, in de zaterdag derde divisie.