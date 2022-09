Red Bull laat oog vallen op Colton Herta als opvolger Pierre Gasly: ‘Alle partijen zijn het eens’

Ramiz Zerrouki grote uitblinker in vijfde speelronde, Xavi Simons nog aan kop in klassement

Ramiz Zerrouki was een van de spelers om wie deze zomer veel te doen was op transfergebied, maar uiteindelijk geen transfer maakte. Tegen PSV liet de middenvelder zien dat hij die perikelen achter zich heeft gelaten. Met een zeldzame 9 was hij ruimschoot de beste speler van speelronde 5 in de eredivisie.

5 september