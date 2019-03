Red Bull komt al met eerste updates in Australië

Volgens Marko heeft Adrian Newey, de ontwerper van de auto van Max Verstappen en Pierre Gasly, ontzettend hard gewerkt sinds de testdagen om de updates eerder af te hebben.



,,Onderdelen die op de planning stonden voor de derde race kunnen we nu eerder brengen”, vertelt Marko. Het optimisme viert op dit moment hoogtij bij het team van Verstappen. Marko gelooft zelfs dat deze auto de beste wagen is die het team ooit heeft gebouwd. ,,Dat komt puur omdat elke medewerker dacht ‘we zijn goed op weg.’ We hebben een nieuwe kans om races te winnen op eigen kracht.”



Marko gaat ervan uit dat Red Bull dit jaar minstens vijf overwinningen weet te behalen. ,,We hebben meer pk's dan vorig jaar. Het is logisch dat we nu meer willen. Toen hadden we vier overwinningen. Vijf Grands Prix zijn realistisch. Ik hoop zelfs dat het er meer zijn.”