Red Bull-eigenaar Mateschitz liet anderen geloven in eigen kunnen: 'Zijn passie voor F1 is de reden dat we hier zijn’

Prin­senland haalt uit met zeven goals, Van Wingerden kan de eer nog redden voor piepjong Klundert

In de competitie komt Prinsenland moeilijk tot scoren. In het bekerduel met de oude erfvijand Klundert lukte het wel. Zeven keer maar liefst. Klundert kwam niet verder dan de eretreffer. Routinier Derrik Vinjé (30) vond het maar een slap potje. ,,Ik heb het tegen Klundert wel wilder meegemaakt. Maar zeven keer scoren is natuurlijk wel lekker voor het vertrouwen.’’

22 oktober