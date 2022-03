Red Bull-baas Christian Horner noemt nieuwigheidje Mercedes ‘niet legaal’

Waar het in Barcelona nog het Red Bull van Max Verstappen was dat de aandacht trok met ‘agressief’ vormgegeven sidepods, is het nu Mercedes dat de wenkbrauwen doet fronsen. Het is in Bahrein gearriveerd met een upgrade die de sidepods - het gedeelte van de auto waar de radiatoren van de koeling zich bevinden - bijna volledig zijn weggewerkt. Dit zou de renstal van Lewis Hamilton en George Russell extra snelheid moeten opleveren.