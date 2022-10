Recordzege in zicht voor wereldkampioen Verstappen: ‘Die wil ik zeker evenaren’

Michael van Gerwen weerstaat comeback Nathan Aspinall en wint voor zesde keer World Grand Prix

Michael van Gerwen heeft voor de zesde keer in zijn carrière de World Grand Prix gewonnen. In de finale was de Brabander te sterk voor Nathan Aspinall: 5-3. Voor Mighty Mike is het al de derde major-toernooi dat hij dit jaar wint.

22:17