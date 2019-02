Recordtreffer Pizarro (40) levert Bremen puntje op

Wonderschoon was zijn doelpunt niet. Een van richting veranderde vrije trap in de zesde minuut van de blessuretijd leverde Werder Bremen - waar Davy Klaassen de hele wedstrijd speelde - wél een puntendeling op. De cultstatus van Pizarro neemt daarmee nog grotere vormen aan.



De Peruaan is inmiddels aan zijn derde periode bij Bremen bezig. En ondanks dat de jaren beginnen te tellen, is de geslepen spits nog altijd van waarde voor Florian Kohfeldt. Vrijwel elk duel valt Pizarro in tot genoegen van de fans. Daarin was de aanvaller goed voor vijf treffers en twee assists. Hele wedstrijden houdt hij niet meer vol. Geen schande op 40-jarige leeftijd ook. Pizarro speelde dit seizoen dan ook nooit langer dan een uur.



Zijn coach Kohfeldt is erg in zijn nopjes met de bijdragen van de publiekslieveling. ,,Hij is van onschatbare waarde. Voor de wedstrijd laat ik hem vaak het woord doen, maar ook in het veld is hij belangrijk. Het is een eer om met Claudio te mogen werken.”