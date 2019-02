Recordreeks Quagliarella eindigt in Napels

Baronie, Halsteren, Gemert Stuivertje wisselen aan kop: drie ploegen strijden op Super Sunday om de koppositie in hoofdklas­se B

14:41 Het is Super Sunday in de hoofdklasse B. Koploper Baronie ontvangt nummer twee Halsteren. Nummer drie Gemert gaat op bezoek bij nummer vier Groene Ster. En dat in een competitie die na speelronde 17 al zes (!) verschillende koplopers heeft gehad.