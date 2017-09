Recordomzet voor Real Madrid na succesjaar

KNVB frustreert amateurs met nieuwe pro­mo­tie­re­ge­ling: 'Ze nemen ons niet serieus'

13:25 De nieuwe promotie- en degradatieregeling in het amateurvoetbal maakt tongen los. Onder trainers en spelers is onduidelijkheid troef. De KNVB heeft de nieuwe regelgeving in stilte ingevoerd en wijt het aan het latere einde van de competitie dit seizoen. In werkelijkheid lijkt het echter een manier te zijn om de voetbalpiramide verder te verrijken met beloftenteams.