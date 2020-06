Recordhouder en clublegende: zó maakte Mertens zijn 122 doelpunten voor Napoli

Hij is nu in zijn eentje clubtopscorer, zijn nieuwe contract zal snel volgen. Dries Mertens trapte zichzelf gisteravond de boeken in bij Napoli. Met een simpele intikker bereikte hij zijn grote doel: 122 goals en een stad die aan zijn voeten ligt. Mertens, een laatbloeier die pas drie jaar geleden zijn neus voor goals ontdekte. Een uitgebreide blik op zijn 122 doelpunten.

Hij heeft er een extra troef bij in de contractonderhandelingen. Advocaten twisten over de laatste punten, maar Mertens tekent straks voor twee jaar (met een optie) bij in Napels. Als topschutter aller tijden.

Nota bene tegen Internazionale, de club die hem de afgelopen weken had proberen weg te lokken bij Napoli, scoorde hij zijn 122ste. Na een scherpe tegenaanval, op aangeven van Lorenzo Insigne. Mertens staat nu helemaal alleen bovenaan. Boven Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) en Edinson Cavani (104). In een turbulent seizoen, waar het voor hem persoonlijk minder draaide, maar hij er op de grote momenten staat. ‘Ciro’, zoals ze hem in Napels noemen, is er al jaren een van de lievelingen. Nu heeft hij er voorgoed zijn plaats in de geschiedenis.

Volledig scherm Mertens vereeuwigd op de muur. © RV

Mertens werd pas een echte schutter in 2016, toen Maurizio Sarri hem in opperste nood opstelde als spits. 70 procent van zijn doelpunten maakte hij in de laatste drie jaar. ,,Ik heb mezelf nooit echt als spits heb gezien”, vertelde hij een jaar geleden aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws. ,,De motivatie om het records scherper te stellen is er absoluut. Omdat ik nu echt als een spits ben ben gaan leven. Als iemand die toch meer en meer naar statistieken kijkt.”

De komende twee jaar kan hij zijn cijfers bij Napels nog scherper stellen.

De cijfers

310 wedstrijden

19.255 minuten

1 goal elke 158 minuten

93 goals met rechts

22 goals met links

6 goals met het hoofd

1 goal met andere lichaamsdeel

Favoriete tegenstanders

Bologna: 11

Cagliari: 9

Fiorentina: 7

AS Roma: 6

Sampdoria: 6

Torino: 6

Goals per competitie

90 in Serie A

17 in Champions League

9 in Europa League

6 in Coppa Italia

Goals in één wedstrijd

4 goals: 1 keer

3 goals: 5 keer

2 goals: 16 keer

1 goal: 71 keer

Welke minuut gescoord

0-15: 10 keer

16-30: 21 keer

31-45: 17 keer

46-60 20 keer

61-75: 26 keer

76-90: 28 keer

Waar gescoord

Binnen het vijfmetergebied: 24 keer

Binnen de zestien: 74 keer

Buiten de zestien: 24 keer

Spelfase

Uit open spel: 99 keer

Uit een stilstaande fase: 11 keer

Uit een strafschop: 12 keer

Prijzenkast

Coppa Italia: 1 keer (2014)

Supercoppa Italiana: 1 keer (2014)