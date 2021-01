Recordaantal positieve coronatests in Premier League

Door een corona-uitbraak bij zowel Manchester City als Fulham moesten er de afgelopen week al drie wedstrijden worden uitgesteld. De hoge cijfers van de in de afgelopen periode (28 december - 3 januari) afgenomen tests onder spelers en personeelsleden, komen dan ook niet als een donderslag bij heldere hemel.

,,Met een laag aantal positieve gevallen bij het overgrote gedeelte van de clubs, hebben we alle vertrouwen in de COVID-19-protocollen, die volledig worden gesteund door de regering”, staat in een kort statement van de Premier League. ,,Zo kunnen bijna alle wedstrijden volgens de planning worden gespeeld.”