Record voor Haller: geen speler begon doelpuntrijker aan Champions League-carrière

N’Golo Kanté test positief en moet kraker tegen Juventus missen

16:28 Chelsea moet het morgen in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus stellen zonder N’Golo Kanté. Trainer Thomas Tuchel vertelde voor het vertrek naar Turijn dat de Franse middenvelder positief is getest op corona. Hij is volgens de geldende regels in quarantaine gegaan en liet dinsdag de afsluitende training in Londen aan zich voorbij gaan.