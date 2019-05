Record aan inkomsten voor vijf grootste competities

Sarri hoopt snel op duidelijk­heid: ‘Ik ben gelukkig bij Chelsea’

7:51 Maurizio Sarri weet niet of hij komend seizoen nog trainer is van Chelsea. De zestigjarige Italiaan zei dat gisteravond na de winst van de Europa League. De Londenaren versloegen stadgenoot Arsenal in Bakoe met 4-1.