Rechter: La Liga wel op vrijdag, niet op maandag

Video Messi viert persoon­lijk succesje: mooiste goal van het seizoen

14:36 Lionel Messi mag wederom een persoonlijk succesje vieren. De goal van de Argentijn in de heenwedstrijd van de halve finale in de Champions League tegen Liverpool is verkozen tot de mooiste goal van het afgelopen seizoen. Eerder werd de goal ook al verkozen tot mooiste goal van het Champions League-toernooi.