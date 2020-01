Rebic helpt AC Milan met late goal aan winst op Udinese

Bij rust keek de thuisploeg tegen een 1-0-achterstand aan. De Deen Jens Stryger Larsen had gescoord voor de ploeg met Bram Nuytinck in de basis en Hidde ter Avest als late invaller. Rebic en Theo Hernandez zetten Milan op voorsprong maar vijf minuten voor tijd maakte Kevin Lasagna weer gelijk: 2-2.



Dat leek de eindstand tot Rebic in de derde minuut van de extra tijd zijn ploeg alsnog aan drie punten hielp. Milan, dat sinds de komst van Ibrahimovic nog niet verloor, staat achtste in de Serie A. Bij Udinese deed William Troost-Ekong uit Haarlem de hele wedstrijd mee. Bram Nuytinck werd in de 78ste minuut vervangen, terwijl Hidde ter Avest in de 88ste minuut nog in het veld kwam.