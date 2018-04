Real zet bij Bayern reuzenstap richting derde CL-finale op rij

Het verhinderde Bayern niet na een zeer weifelachtig begin toch het initiatief te nemen, na een doelpunt van verdediger Joshua Kimmich dat uit de lucht kwam vallen. Hij verraste de onzekere Navas met een schot in de korte hoek. Een 1-0 die plots gevolgd werd door een spervuur aan kansen die de thuisclub niet benutte. Dat kwam Bayern duur te staan. Eveneens uit het niets was Real, al enige tijd volledig afwezig, ineens trefzeker via een volley van Marcelo. Het belangrijke uitdoelpunt was binnen voor De Koninklijke.



Twee treffers van verdedigers; ook al tekenend. Ronaldo was onzichtbaar, Benzema zelfs op de bank gelaten. De slechtste nummer negen van Real in decennia heeft dit seizoen nauwelijks nog gescoord; Zidane liet hem buiten het team. Een andere Fransman, Ribéry, kon aan de andere kant ook geen potten breken in een foutenfestival dat uiteindelijk in het voordeel van Real uitviel. Dat was in ieder geval redelijk compleet, terwijl Bayern vooraf al doelman Neuer, Vidal, Alaba en Coman moest missen en de ziekenboeg tijdens de wedstrijd alleen maar groter zag worden.



Te veel tegenslag om Real werkelijk in de problemen te brengen, zonder dat de Europese titelhouder van de laatste twee seizoenen echt zijn best hoefde te doen. Slechts de schaarse kansen afmaken, zoals bij de ideale counter na bijna een uur, toen een blunderende Rafinha de bal cadeau gaf en invaller Marco Asensio de 1-2 zag scoren.



Een uitslag overigens die ook vorig jaar na de heenwedstrijd in de Allianz Arena op het bord stond. En die de mannen uit Beieren in Madrid onverwacht wegwerkten, om zich in de verlenging alsnog te laten afslachten (4-2). Dus is niet alles gezegd, maar staat Real wel met meer dan een been in zijn derde finale op rij.