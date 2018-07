Real vangt ook bot bij Chelsea, Dortmund wil Witsel naar Bundesliga halen

Chelsea: Hazard niet te koop

Real Madrid wacht nog een zware kluif om deze zomer een waardige vervanger voor Cristiano Ronaldo naar de Spaanse hoofdstad te halen. Neymar liet weten bij Paris Saint-Germain te willen blijven, dezelfde club wil Kylian Mbappé onder geen beding laten gaan en nu zet ook Chelsea Real de voet dwars. Verschillende Britse media melden dat de Londenaren Eden Hazard niet laten gaan, ook niet als Real met 170 miljoen euro over de brug komt. De nieuwe manager Maurizio Sarri wil zijn elftal rondom Hazard bouwen, een vertrek is onbespreekbaar. Overigens weigerde Hazard een nieuw contract bij de Blues, waarmee hij 450 duizend euro per week zou gaan verdienen, te ondertekenen.