Real Madrid zonder Kroos en Tchouaméni naar Liverpool, Götze verwacht sensatie tegen Napoli

Trainer Carlo Ancelotti van Real Madrid heeft dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool niet de beschikking over Toni Kroos en Aurélien Tchouaméni. Het duo ontbreekt in de selectie van de titelhouder voor het duel op Anfield.

Liverpool kan mogelijk toch een beroep doen op Darwin Núñez. De aanvaller viel zaterdag tijdens de 2-0-zege bij Newcastle United na een uur uit met een blessure. Trainer Jürgen Klopp heeft echter de hoop nog niet opgegeven dat hij kan spelen. “Er is een kans”, zei de coach een dag voor de wedstrijd. “We moeten bekijken hoe hij omgaat met de pijn en als we dat weten, nemen we een beslissing.”

De wedstrijd tussen Liverpool en Real Madrid in de achtste finales is een herhaling van de eindstrijd van vorig jaar. De Spanjaarden waren toen in het Stade de France met 1-0 te sterk voor de ploeg van Klopp.

Real Madrid bezet in de Spaanse competitie de tweede plaats, op 8 punten van koploper FC Barcelona. Liverpool, de club van de Oranje-internationals Virgil van Dijk en Cody Gakpo, kent een tegenvallend seizoen en is de nummer 8 van de Premier League.

Het duel in Engeland begint dinsdag om 21.00 uur. De return in Madrid staat op 15 maart op het programma.

Hoge verwachtingen Götze en Glasner

Eintracht Frankfurt-coach Oliver Glasner verwacht een agressief Napoli dat ‘met ongelofelijke intensiteit’ pressievoetbal zal spelen in de achtste finales van de Champions League. De Duitsers nemen het dinsdagavond in de eerste wedstrijd in eigen huis op tegen de koploper uit de Serie A.

,,Ons doel is duidelijk, doorgaan”, zei Glasner. ,,Beide clubs hebben goede stabiele ploegen. Napoli speelt niet als een Italiaanse ploeg. Ze spelen in een heel hoog tempo, zijn agressief zonder de bal en zetten druk met ongelofelijke intensiteit. We zijn ons daarvan bewust en zijn erop voorbereid.”

Volledig scherm Oliver Glasner © AFP

Aanvoerder Sebastian Rode, die afgelopen weekend ontbrak in de 2-0-zege op Werder Bremen vanwege ziekte, heeft apart getraind, maar zal in de selectie zitten. ,,Hij zal echter niet starten”, zei Glasner.

Voormalig PSV-speler Mario Götze verwacht een geweldige sfeer en een sensationele wedstrijd. ,,We hebben als team heel veel geleerd in de groepsfase en hebben deze twee wedstrijden verdiend. We weten hoe lastig het is op dit niveau. Ervaring is belangrijk, maar uiteindelijk is het de prestatie die telt.”

Eintracht Frankfurt, de nummer 6 uit de Bundesliga, plaatste zich voor de Champions League door vorig seizoen de Europa League te winnen. Het is de eerste deelname van de Duitse club aan het belangrijkste Europese clubtoernooi.

