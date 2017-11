Real Madrid zet Las Palmas eenvoudig aan de kant

De Braziliaanse middenvelder Casemiro opende vijf minuten voor rust met een intikker uit een corner de score voor De Koninklijke. Tien minuten na rust verdubbelde Marco Asensio de marge voor Real Madrid met een heerlijke uithaal met links van zo'n 25 meter. Op aangeven van Cristiano Ronaldo maakte Isco er een kwartier voor tijd ook nog 3-0 van. De Portugese sterspeler kwam zelf opnieuw niet tot scoren in La Liga. Ronaldo scoorde dit seizoen in totaal acht keer, maar tot op heden slechts één keer in de Spaanse competitie. In de Champions League was hij in vier duels al zes keer trefzeker.