Real Madrid wint en sluipt richting koploper Barcelona

Celta de Vigo wilde er een fysieke wedstrijd van maken tegen Real Madrid en dat lukte de ploeg uitstekend. Het zorgde ervoor dat Solari al voor rust twee keer gedwongen moest wisselen. Casemiro en Sergio Reguilon moesten vervangen worden door Daniel Ceballos en Javier Sanchez. Ook Gareth Bale liep na een aanslag geregeld te hinkelen, maar de Welshman moest de wedstrijd wel uitspelen, omdat na rust ook Nacho de strijd moest staken. Waar Celta de Vigo gele kaarten scoorde, daar scoorde Real Madrid de eerste twee goals. Karim Benzema was hoofdrolspeler bij beide goals. De eerste kreeg de Fransman op zijn naam, bij de tweede zag de spits zijn poging via Gustavo Cabral binnengewerkt worden.

Spanning

Nadat Hugo Mallo de spanning had teruggebracht namens de thuisploeg verdiende Alvaro Odriozola een penalty. Deze werd middels een subtiel lobje door het midden benut door Sergio Ramos.

Bij Celta de Vigo ging de schoppartij nog even verder. Na de eigen goal van Cabral scoorde de Argentijnse verdediger ook nog een tweede gele kaart en dus rood. Ceballos profiteerde optimaal van de man-meer-situatie met een fenomenale pegel: 1-4. Brais Mendez bepaalde namens Celta de eindstand op 2-4.



Door dat resultaat stijgt Real Madrid naar plek zes in La Liga op vier punten van koploper Barcelona, dat vandaag in eigen huis met 3-4 onderuit ging tegen Real Betis Sevilla. Voor Solari was het zijn vierde overwinning in vier wedstrijden. Naast de competitieduels werd namelijk ook gewonnen van Melilla (4-0, Copa del Rey) en Viktoria Plzen (5-0, Champions League).