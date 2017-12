Real Madrid treft PSG in achtste finales, Robben tegen Babel

Bayern München neemt juridische stappen tegen Bild om transfergerucht

12:52 Bayern München neemt juridische stappen tegen de Duitse tabloid Bild. De clubleiding van de 'Rekordmeister' is boos vanwege het bericht dat Bild plaatste over de vermeende interesse van Bayern München in doelman Bernd Leno. Volgens de krant zou de Duitse kampioen de 25-jarige keeper in de winterstop willen overnemen van Bayer Leverkusen.