Real Madrid sluit verloren seizoen af met thuisnederlaag tegen Betis

Na de openingstreffer schroefden de Madrilenen het tempo op, maar echt grote dreiging ontstond er niet voor het doel van goalie Pau Lopez. Het was dan ook Betis dat via Jesé Rodriguez de genadeklap toediende. Uitgerekend Jesé, afkomstig uit de jeugdopleiding van De Koninklijke. Na de treffer van de 26-jarige Spanjaard klonk er een striemend fluitconcert vanaf de tribunes van Bernabéu. Alleen doelman Keylor Navas kon op applaus rekenen.



Het was de vierde nederlaag in elf wedstrijden onder Zidane. De Spaanse grootmacht eindigt het seizoen in La Liga op plek 3, achter kampioen en aartsrivaal Barcelona en stadgenoot Atlético Madrid. Met 68 punten behaalde het bovendien het laagste puntenaantal sinds het seizoen 2001/2002.



Ook in de Copa del Rey - in de halve finale uitgeschakeld door Barcelona - en in de Champions League, in de achtste finales was Ajax te sterk, werden er geen resultaten geboekt en dus zal de club zich gauw willen richten op volgend seizoen. Betis eindigt op zijn beurt op plek 10. Het won eerder dit seizoen ook al op bezoek in Camp Nou.