Real Madrid morst voor tweede keer punten sinds terugkeer Zidane

Groot verdriet bij voetbal­club Zevenber­gen na familiedra­ma: vlag halfstok en herdenking

17:58 ZEVENBERGEN - Bij voetbalclub Virtus in Zevenbergen is maandag met grote verslagenheid gereageerd op het trieste overlijden van selectiespeler Timo van den Bosch. De 21-jarige voetballer overleed op vakantie in Sri Lanka nadat het taxibusje waarin hij zat werd aangereden door een vrachtwagen. Zijn vader, eveneens een bekende van de voetbalclub, vecht nog altijd voor zijn leven.